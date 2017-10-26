Акция «Ночь искусств» впервые пройдет во всех регионах России

Акция «Ночь искусств» в свой пятилетний юбилей 4 ноября впервые пройдет во всех регионах России, ее участники смогут посетить около двух тысяч мероприятий, сообщил заместитель министра культуры Александр Журавский журналистам в четверг.
Впервые в акции будут участвовать все субъекты Российской Федерации, все 85 регионов объединит около двух тысяч мероприятий и около двух тысяч участников.
Александр Журавскийзаместитель министра культуры
Традиционно большая часть событий сконцентрирована в Москве и Подмосковье, например, в МХТ имени Чехова пройдут поэтические чтения под руководством Марины Брусникиной, где недавние выпускники школы МХАТ и заслуженные артисты прочитают произведения Александра Пушкина. А в Московской филармонии пройдет гала-концерт, на котором в том числе выступит пианист Борис Березовский.
Также интересные программы подготовили Кемеровская, Кировская, Воронежская области и Краснодарский край. Там пройдут концерты в местных филармониях, постановки в драматических и кукольных театрах.
Как отметил заместитель главы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, в столице 4 ноября пройдет 350 мероприятий на 170 площадках, в которых будут задействованы 3500 артистов. Москвичей и гостей города ждут ночные встречи, бесплатные акции в музеях, концерты на мостах, обширная образовательная программа, а также спектакли на вокзалах. Также актриса Ирина Горбачева отметила, что в Царицыно впервые пройдет зимняя сказка танцевального терапевтического проекта «Я танцую по Москве».