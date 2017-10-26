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18:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В 2 кинотеатрах Воронежа усилили охрану на время проката «Матильды»

Показы фильма начались 26 октября.

В кинотеатре «Спартак» на время проката фильма «Матильда» установили металлоискатели, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе кинотеатра в четверг, 26 октября. В кинотеатре Star&Mlad (ТЦ «Московский проспект») к охране привлекли дополнительного работника.

Картина «Матильда», посвященная романтическим взаимоотношениям цесаревича Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вышла в широкий прокат 26 октября. В Воронеже ее показывают в семи кинотеатрах.

В «Люксоре», «Пролетарии» и «Максимире» усиливать охрану не стали, сообщили корреспонденту представители кинотеатров. Сотрудники Star&Mlad (ТРК «Град») и «Синема парк» не смогли оперативно предоставить комментарии. Контекст.

Российские кинотеатры получили письма от организации «Христианское государство — Святая Русь», в которых экстремисты обещали поджечь кинотеатры, где будут показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», в начале 2017 года. Такие же письма кинотеатры по всей стране получили в сентябре. Под давлением активистов 12 сентября объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды». На следующий день министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление на кинотеатры «распоясавшихся активистов».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против активистов, которые принуждали кинопрокатчиков отказаться от демонстрации фильма «Матильда» 23 сентября. Был арестован лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» 13 октября объявила о том, что решила показать фильм «в связи со снижением напряженности вокруг картины».

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