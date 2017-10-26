Помним, гордимся, любим: заработал сайт об Исламе Каримове
Сайт мемориального комплекса имени первого президента осуществляет свою деятельность за счет Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова.
Сайт мемориального комплекса имени первого президента осуществляет свою деятельность за счет Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сайт
Среди главных задач Комплекса особо отмечается задача увековечения памяти президента, его вклада в незасимость страны, изучение жизни и деятельности Ислама Каримова.
В структуру комплекса входит музей,
Помимо биографии первого президента, на сайте присутствуют разделы: летопись, комплекс, фонд, новости, медиатека.