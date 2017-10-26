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19:50 (мск), источник: Sputnik

Помним, гордимся, любим: заработал сайт об Исламе Каримове

Сайт мемориального комплекса имени первого президента осуществляет свою деятельность за счет Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сайт Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Ислама Каримова заработал сегодня.

Среди главных задач Комплекса особо отмечается задача увековечения памяти президента, его вклада в незасимость страны, изучение жизни и деятельности Ислама Каримова.

В структуру комплекса входит музей, научно-исследовательский и образовательный центр, а также библиотека.

Помимо биографии первого президента, на сайте присутствуют разделы: летопись, комплекс, фонд, новости, медиатека.

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