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19:13 (мск), источник: РАПСИ

Кузнецова поддержала идею создания Национального центра поиска пропавших детей

Идею создания Национального центра поиска пропавших детей с сетью дополнительных региональных отделений поддержала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили РАПСИ в пресс-службе федерального омбудсмена.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. В четверг уполномоченный провела рабочую встречу с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Лиза Алерт» Григорием Сергеевым, в ходе которой последним был представлен соответствующий проект.

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По словам Сергеева, в главном штабе будущего центра на постоянной основе будут работать около 50 человек: по три человека в смене в отделе приема обращений и вызовов, по четыре человека — в отделе «быстрого реагирования», а также сотрудники подразделений по взаимодействию со СМИ и волонтерами. Председатель ДПСО уточнил, что обработка информации является важной частью поиска несовершеннолетних. «Основные ресурсы центра — знания и материально-технический комплекс», — пояснил он.

В ходе мероприятия Сергеев также упомянул о случаях, когда полиция во время поиска ребенка отказывается взаимодействовать с группами людей, желающих помочь, потому как не видит пользы от неподготовленных обывателей и опасается за их здоровье и жизнь. Стороны пришли к выводу о том, что волонтерам необходимо получать сертификаты после прохождения специального обучения и сдачи экзамена. По мнению детского омбудсмена, отбор соответствующих обучающих методик должна осуществлять специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители различных ведомств.

«Мы должны выработать единую модель обучения волонтеров и работы поискового центра и его ресурсных отделений в регионах. Скорее всего, она включит в себя опыт работы “Лизы Алерт”, а также других поисково-спасательных отрядов России и государственных специализированных структур. Создание отдельной поисковой службы поможет в полной мере задействовать федеральные и региональные ресурсы. Кроме того, в такие проекты с удовольствием включается и частный бизнес», — сказала Кузнецова.

В заключение уполномоченный отметила бесценность опыта деятельности ДПСО «Лиза Алерт» и обещала содействовать в реализации вышеназванного проекта.

Ранее Кузнецова и Сергеев также приняли участие в совещании, состоявшемся в Следственном комитете РФ, по вопросу разработки алгоритма эффективного межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.

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