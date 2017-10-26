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18:17 (мск), источник: Газета.Ру

Mail.Ru Group запустил СМИ для девушек

Mail.Ru Group объявило о запуске lifestyle-медиа для молодых девушек под названием Curious.

Источник: Mail.Ru Group

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Curious ориентирован на женскую молодую аудиторию в возрасте от 16 до 25 лет. Контент будет подаваться в виде карточек-иллюстраций с небольшим текстовым комментарием, поэтому будет особенно удобен для просмотра на мобильном телефоне с помощью свайпа. Темы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.

Источник: Mail.Ru Group

«Наша аудитория потребляет контент преимущественно с мобильных устройств, и мы идем вслед за ней. Основная версия проекта — мобильная, а главной платформой для общения пользователей станет социальная сеть “ВКонтакте”. Именно там будет развиваться сообщество Curious, а также будет представлен весь редакционный контент, live-трансляции, короткие видео и другие форматы, которые популярны в соцсети», — говорит Оля Сидорова, главный редактор медиапроектов Mail.Ru Group и куратор Curious.

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