Mail.Ru Group запустил СМИ для девушек
Mail.Ru Group объявило о запуске
Mail.Ru Group объявило о запуске
Об этом «Газете.Ru» сообщили в
Curious ориентирован на женскую молодую аудиторию в возрасте от 16 до 25 лет. Контент будет подаваться в виде
«Наша аудитория потребляет контент преимущественно с мобильных устройств, и мы идем вслед за ней. Основная версия проекта — мобильная, а главной платформой для общения пользователей станет социальная сеть “ВКонтакте”. Именно там будет развиваться сообщество Curious, а также будет представлен весь редакционный контент,