Mail.Ru Group запустил СМИ для девушек

Источник: Mail.Ru Group

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Curious ориентирован на женскую молодую аудиторию в возрасте от 16 до 25 лет. Контент будет подаваться в виде карточек-иллюстраций с небольшим текстовым комментарием, поэтому будет особенно удобен для просмотра на мобильном телефоне с помощью свайпа. Темы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.

Источник: Mail.Ru Group