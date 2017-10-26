Тарифы на проезд по платным дорогам пока не увеличат
Перечень плательщиков за пользование платными дорогами пока расширять также не будут.
Перечень плательщиков за пользование платными дорогами пока расширять также не будут.
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Планов по увеличению тарифов за проезд по платным дорогам Беларуси пока нет, заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
В Беларуси платные дороги составляют 1613 километров, оплата за них происходит при помощи электронной системы. Как информирует система Beltoll, стоимость проезда на них зависит от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей.
«Тарифы пока пересматривать не планируем. Планов по расширению перечня плательщиков тоже нет. То есть тот порядок, который закрепился на сегодняшний день, в ближайшем будущем останется без изменений», — заявил газете «СБ. Беларусь сегодня» Авраменко.
Новые участки платных дорог чиновники планируют вводить постепенно — по мере реконструкции и модернизации уже существующих трасс.
Белорусские власти рассчитывают, что за 2017−2020 года за проезд по платным дорогам в бюджет поступят около 817 миллионов рублей — около 430 миллионов рублей.