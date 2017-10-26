Тарифы на проезд по платным дорогам пока не увеличат

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Планов по увеличению тарифов за проезд по платным дорогам Беларуси пока нет, заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

Читайте также Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году

В Беларуси платные дороги составляют 1613 километров, оплата за них происходит при помощи электронной системы. Как информирует система Beltoll, стоимость проезда на них зависит от допустимой общей массы транспортного средства и количества осей.

«Тарифы пока пересматривать не планируем. Планов по расширению перечня плательщиков тоже нет. То есть тот порядок, который закрепился на сегодняшний день, в ближайшем будущем останется без изменений», — заявил газете «СБ. Беларусь сегодня» Авраменко.

Новые участки платных дорог чиновники планируют вводить постепенно — по мере реконструкции и модернизации уже существующих трасс.