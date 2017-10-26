«Машины объезжали». Двухлетний ребенок на беговеле ехал по Партизанскому проспекту в Минске

Корреспонденту SB.BY эту историю рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская:

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— В дежурную часть Заводского РУВД позвонили и рассказали, что на Партизанском проспекте в районе дома № 26 на дороге оказался малыш, а взрослых рядом с ним нет. Оказавшиеся там прохожие — женщина лет 50 и молодой человек на велосипеде — забрали ребенка с проезжей части. Но перед этим он проехал по первой полосе дороги метров 500. Ехавшие там машины объезжали малыша. К счастью, непоправимого не произошло.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ успокоили ребенка, посадили его в патрульный автомобиль и включили там печку, чтобы он согрелся. Ребенок вел себя спокойно. А вскоре нашлась мать малыша, которая сама обратилась в милицию за помощью.