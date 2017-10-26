МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Башкирии

Автомобилистов призывают быть предельно осторожными на дорогах. В ночь на пятницу на большей части территории республики сохранится сложная погодная обстановка. Ожидается снегопад, туман, ухудшение видимости. На дорогах образуется наледь и снежные накаты.

В пятницу в отдельных районах возможны отключения электричества из-за налипания мокрого снега на провода.