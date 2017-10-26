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21:02 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Башкирии

В пятницу на территории Башкирии ожидаются мокрый снег, гололед и снежные накаты на дорогах, предупреждает Главное управление МЧС по республике.

Автомобилистов призывают быть предельно осторожными на дорогах. В ночь на пятницу на большей части территории республики сохранится сложная погодная обстановка. Ожидается снегопад, туман, ухудшение видимости. На дорогах образуется наледь и снежные накаты.

В пятницу в отдельных районах возможны отключения электричества из-за налипания мокрого снега на провода.

Ночью будет морозно до -12°. В течение дня температура будет колебаться от -4 до +1°.

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