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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Маликов решил обратиться к Поклонской за пиаром

Музыкант Дмитрий Маликов решил обратиться к депутату Госдумы Наталье Поклонской для того, чтобы она пропиарила его новый клип. Об этом певец написал в Twitter в четверг, 26 октября.

«Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе!» — отметил он.

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Подписчики Маликова откликнулись на твит. «Она еще на “Матильду” не до конца контракт отработала, так что у нее тупо не будет времени», — прокомментировал один из них, вспомнив про фильм режиссера Алексея Учителя.

«Да, Поклонская постаралась. Хотела прикрыть “Матильду”, а получилось, что привлекла внимания к этому кощунству гораздо больше, чем могло бы быть», — отметил другой.

Фильм «Матильда» оказался в центре внимания благодаря скандалу, устроенному Поклонской. Парламентарий десятки раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбами проверить ленту и призывала запретить ее.

В официальный прокат в России картина Алексея Учителя вышла 26 октября.

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