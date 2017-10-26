Урна и золотая колесница: кульминация похорон короля Таиланда

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Скорбящие граждане изо всех уголков Таиланда приехали в Бангкок проститься с королем.

Источник: AP 2017

Король Пхумипон Адульядет скончался в октябре 2016 года в возрасте 88 лет. Длившийся год траурный период подходит к концу.

На строительство места кремации, окруженное статуями мифических животных, ушел почти год.

Источник: Reuters

Похороны начались в среду, но главным событием была процессия в четверг утром, когда из дворца на специальном огромном паланкине к месту кремации была вывезена погребальная урна для праха короля.

Источник: Reuters

Практически все таиландцы не знали другого короля, кроме Пхумипона Адульядета. После его кончины на престол взошел его сын, Маха Ватчиралонгкон.

Маха Ватчиралонгкон также зажжет погребальный костер, на котором будет кремирован его отец.

Источник: Reuters

Многие таиландцы прибыли в Бангкок за несколько дней до церемонии и спали на тротуарах в надежде оказаться вблизи процессии из дворца к месту кремации.

После богослужений во дворце паланкин с урной для праха монарха отправился к месту кремации.

Источник: AFP 2017

Многие в толпе были одеты во все черное. Здания в старой части города убраны цветами.

Пхумипон Адульядет находился на вершине таиландской властной пирамиды 70 лет, невзирая на множество военных переворотов в стране.

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