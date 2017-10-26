Дан Балан: в Бухаресте правительство хотело нашего воссоединения
Популярный эстрадный певец из Молдовы Дан Балан рассказал в интервью российскому СМИ о том, произойдет ли воссоединение группы «О-Zone».
Популярный эстрадный певец из Молдовы Дан Балан рассказал в интервью российскому СМИ о том, произойдет ли воссоединение группы «О-Zone».
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik, Ион Бурзум. Певец и композитор из Молдовы Дан Балан признался, что в Бухаресте его просили о воссоединении группы «О-Zone». Правда, на один день.
«В этом году, спустя 12 лет, на День Европы, в мае, в Бухаресте нас очень попросило правительство, чтобы мы воссоединились на один день. Ну, а совместные проекты нам уже не интересны. С тех пор много чего изменилось. Наши фаны выросли, у меня своя история, у ребят — своя. Если бы было предложение большого совместного тура, может, согласились бы. Я пою несколько “озоновских” хитов на концертах», — рассказал Балан в интервью изданию КП.
Певец также сообщил, что записал альбом с Румынским симфоническим оркестром. Но о выходе пластинки в свет, по его словам, рано пока говорить.
«Выйдет, но не сейчас. Он получился слишком art. Поэтому я подумал, что после большой паузы, когда люди меня немного подзабыли, лучше выпустить
Группа «О-Zone», лидером которой был Дан Балан, приобрела всемирную популярность после выхода сингла «Dragostea Din Tei». Эта песня стала настоящим хитом конца 90-х и начала нулевых. Слова «nu mă, nu mă iei» были на слуху у многих любителей музыки по всему миру.
Кстати, накануне выступления в Бухаресте