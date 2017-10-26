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22:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Николай Басков расхвалил казахстанские ЦОНы (ВИДЕО)

Николай Басков передал привет ЦОНу Акмолинской области и городу Кокшетау, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан» про казахстанские ЦОНы и портал электронного правительства рассказала Николаю Баскову наша соотечественница. По информации госкорпорации, певец был так приятно удивлен, что согласился рассказать о своих впечатлениях на камеру.

Видео, как Николай Басков расхваливает казахстанские ЦОНы, появилось на официальной странице госкорпорации в Instagram.

«Дорогие казахстанцы, я слышал, что у вас есть портал “Электронное правительство”, благодаря которому вы получаете все необходимые справки и госуслуги, не выходя из дома. Это круто, удобно и мобильно. Привет ЦОНу Акмолинской области и городу Кокшетау. С любовью и уважением, ваш Николай Басков», — сказал известный артист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметили в «Правительстве для граждан», в Российской Федерации существуют аналоги центров обслуживания населения и порталов электронного правительства, но не в таком формате — они предлагают меньше услуг и сервисов.

«Ознакомиться с опытом Казахстана в сфере оказания услуг на прошлой неделе приезжали представители 14 стран-участников СНГ, в том числе и представитель России», — говорится в сообщении.

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