Николай Басков расхвалил казахстанские ЦОНы (ВИДЕО)

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан» про казахстанские ЦОНы и портал электронного правительства рассказала Николаю Баскову наша соотечественница. По информации госкорпорации, певец был так приятно удивлен, что согласился рассказать о своих впечатлениях на камеру.

Видео, как Николай Басков расхваливает казахстанские ЦОНы, появилось на официальной странице госкорпорации в Instagram.

«Дорогие казахстанцы, я слышал, что у вас есть портал “Электронное правительство”, благодаря которому вы получаете все необходимые справки и госуслуги, не выходя из дома. Это круто, удобно и мобильно. Привет ЦОНу Акмолинской области и городу Кокшетау. С любовью и уважением, ваш Николай Басков», — сказал известный артист.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Batr9-rFMY8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Недавно наша соотечественница в разговоре с Николаем Басковым рассказала ему про казахстанские ЦОНы и портал электронного правительства. Певец был так приятно удивлен, что согласился рассказать о своих впечатлениях на камеру. Что из этого получилось – узнайте из ролика ? Напомним, - в Российской Федерации существуют аналоги центров обслуживания населения и порталов электронного правительства, но не в таком формате – они предлагают меньше услуг и сервисов. Ознакомиться с опытом Казахстана в сфере оказания услуг на прошлой неделе приезжали представители 14 стран-участников СНГ, в том числе и представитель России (узнайте больше на gov4c.kz) #цон #правительстводляграждан #кокшетау #николайбасков #басков #натуральныйблондин</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Правительство для граждан (@gov4c.kz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T14:07:00+00:00">26 Paź, 2017 o 7:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметили в «Правительстве для граждан», в Российской Федерации существуют аналоги центров обслуживания населения и порталов электронного правительства, но не в таком формате — они предлагают меньше услуг и сервисов.