Узбекистанцы на втором месте по количеству среди мигрантов в России

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В МВД заявляют о сокращении количества нелегальных мигрантов на территории РФ, сейчас их число составляет 2,3 миллиона человек, сказал первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Андрей Краюшкин на заседании комитета Госдумы по безопасности.

«На сегодняшний день миграционная ситуация в стране характеризуется сокращением как количества иностранцев, пребывающих в РФ, так и покидающих ее. За январь-сентябрь текущего года на территорию РФ въехало 14 миллионов иностранных граждан, что меньше на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выехало 11,7 миллионов иностранных граждан, что сократилось на 7%», — сказал Краюшкин.

Он добавил, что основной поток иностранных граждан, пребывающих в РФ, составляют граждане бывшего СНГ. Это 67% от всех иностранных граждан, въезжающих в РФ. Доля граждан государств Евросоюза, которые въезжают в РФ, составляет 10, 9%, граждан Китая — 8,5%, пишет РИА Новости.

«Наибольшую долю въехавших мигрантов составили граждане Украины на сегодняшний день — где-то 19, 4%, Узбекистан — 14,2%, Казахстан — 9,9%», — отметил он.

Несмотря на сокращение миграционного потока, в России на сегодняшний момент находятся порядка 10 миллионов иностранцев, сообщил Краюшкин.