Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Подарок врачу делает рецепт дороже
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
20:41 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанцы на втором месте по количеству среди мигрантов в России

В МВД России сообщили о сокращении количества мигрантов на территории России, среди въехавших на первом месте находится Украина, Узбекистан на втором месте — 14,2% от общего количества.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В МВД заявляют о сокращении количества нелегальных мигрантов на территории РФ, сейчас их число составляет 2,3 миллиона человек, сказал первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Андрей Краюшкин на заседании комитета Госдумы по безопасности.

Читайте также
Мимолетный визит: Узбекистан посетит вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

«На сегодняшний день миграционная ситуация в стране характеризуется сокращением как количества иностранцев, пребывающих в РФ, так и покидающих ее. За январь-сентябрь текущего года на территорию РФ въехало 14 миллионов иностранных граждан, что меньше на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выехало 11,7 миллионов иностранных граждан, что сократилось на 7%», — сказал Краюшкин.

Он добавил, что основной поток иностранных граждан, пребывающих в РФ, составляют граждане бывшего СНГ. Это 67% от всех иностранных граждан, въезжающих в РФ. Доля граждан государств Евросоюза, которые въезжают в РФ, составляет 10, 9%, граждан Китая — 8,5%, пишет РИА Новости.

«Наибольшую долю въехавших мигрантов составили граждане Украины на сегодняшний день — где-то 19, 4%, Узбекистан — 14,2%, Казахстан — 9,9%», — отметил он.

Несмотря на сокращение миграционного потока, в России на сегодняшний момент находятся порядка 10 миллионов иностранцев, сообщил Краюшкин.

«Здесь можно привести сравнительные цифры. Если за весь период до входа функций миграционной службы в состав МВД, согласно статистическим данным, на нелегальном положении находилось более 3,9 миллиона иностранных граждан вне закона на территории РФ. Сейчас данная статистика дает цифру 2,3 миллиона, что тоже говорит о сокращении нелегальной миграции на территории РФ», — подчеркнул он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мимолетный визит: Узбекистан посетит вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Узбекистан официально прокомментировал ситуацию с грузовиками на границе
При крушении вертолета РФ у берегов Норвегии погибли 8 человек
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Джабраилова оштрафовали на 4 тыс руб. за употребление наркотиков
В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой» Боец написал открытое письмо своему брату
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь