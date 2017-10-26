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21:23 (мск), источник: Sputnik.md

Пассажиры рейса Мюнхен-Кишинев молились пока самолет терял высоту

Самолет, следующий рейсом Мюнхен-Кишинев, стал резко терять скорость и высоту: женщины плакали, дети кричали, некоторые молились.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Кошмарный рейс: паника в салоне самолета, следующего рейсом Мюнхен-Кишинев, произошла вскоре после взлета. Как написал в соцсети пользователь Александр Одинцов, инцидент произошел 24 октября. О воздушном ЧП ему стало известно от знакомых.

«Самолет Lufthansa рейсом LH1742 вылетел из Мюнхена, и где-то через минут 30−40 что-то произошло с электроснабжением самолета, и борт резко снизил скорость и высоту. Началась паника — женщины плакали, дети кричали, слезы, кто-то стоял на коленях. У всех было ощущение неминуемой гибели», — отметил Одинцов.

По его словам, в итоге самолет вернулся в Мюнхен и через какое-то время людей отправили в Кишинев другим рейсом. Он также сообщил, что многие отказались лететь и предпочли наземный транспорт.

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