Пассажиры рейса Мюнхен-Кишинев молились пока самолет терял высоту

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Кошмарный рейс: паника в салоне самолета, следующего рейсом Мюнхен-Кишинев, произошла вскоре после взлета. Как написал в соцсети пользователь Александр Одинцов, инцидент произошел 24 октября. О воздушном ЧП ему стало известно от знакомых.

«Самолет Lufthansa рейсом LH1742 вылетел из Мюнхена, и где-то через минут 30−40 что-то произошло с электроснабжением самолета, и борт резко снизил скорость и высоту. Началась паника — женщины плакали, дети кричали, слезы, кто-то стоял на коленях. У всех было ощущение неминуемой гибели», — отметил Одинцов.