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26 октября, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 27 октября

По прогнозам синоптиков, 27 октября в республике ожидается переменная облачность, местами слабый дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 34% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках будет 12 градусов, в Бельцах — 13.

На градус теплее будет в Оргееве — 14, а в Кишинёве и Тирасполе будет 15 градусов тепла.

В Леове столбики термометров поднимутся до 16 градуса, в Комрате и Кагуле — до 17.

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