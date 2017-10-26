Прогноз погоды на 27 октября
По прогнозам синоптиков, 27 октября в республике ожидается переменная облачность, местами слабый дождь.
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По прогнозам синоптиков, 27 октября в республике ожидается переменная облачность, местами слабый дождь.
В Бричанах и Сороках будет 12 градусов, в Бельцах — 13.
На градус теплее будет в Оргееве — 14, а в Кишинёве и Тирасполе будет 15 градусов тепла.
В Леове столбики термометров поднимутся до 16 градуса, в Комрате и Кагуле — до 17.