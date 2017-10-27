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10:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Самострою дадут шанс на спасение

Белый дом уточнил статус самовольных построек.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Законопроект, сокращающий возможности для внесудебного сноса самовольных построек, одобрен в четверг правительством. Гражданам дадут возможность избежать сноса самостроя, если они сами приведут его в соответствие с градостроительными требованиями. Одновременно ужесточается регулирование индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — для предотвращения строительства многоквартирных домов на выделенных «индивидуальных» участках.

Одобренные Белым домом законопроекты касаются регулирования статуса самовольных построек. Сейчас в Гражданском кодексе под таким объектом понимается сооружение, возведенное на участке, не предоставленном в установленном порядке, либо если его разрешенное использование не допускает подобного строительства. Также к самовольным относятся постройки, созданные без получения необходимых разрешений или с нарушением строительных норм.

Законопроект предлагает исключить из числа самостроя объекты, построенные с нарушением ограничений по использованию участка, если собственник не знал об их наличии. При этом обязательным остается наличие необходимых разрешений и согласований для строительства.

Возможности сноса самовольных построек в законопроекте несколько ограничиваются. Так, вводится запрет на принятие во внесудебном порядке решения о сносе здания, если право собственности на него уже зарегистрировано в ЕГРН, а также если оно построено до 2001 года, когда вступил в силу Земельный кодекс. Без суда принять решение о сносе здания можно будет лишь при отсутствии разрешений на строительство или правоустанавливающих документов на землю. Впрочем, собственнику дается шанс избежать и этого — если он приведет постройку в соответствие с градостроительными требованиями.

Наконец, Минстрой предлагает разрешить давнюю проблему, когда под видом объектов, в отношении которых не осуществляется строительный надзор, строятся многоквартирные дома. Как пояснил в четверг глава ведомства Михаил Мень, она особенно распространена в южных регионах страны, где покупаются участки под ИЖС, на которых возводятся многоквартирные дома. «Затем начинают какими-то путями через суды узаконивать эту стройку», — сказал министр. По его словам, решить эту проблему планируется определением объекта ИЖС как отдельно стоящего дома с количеством надземных этажей не более трех и высотой не более 20 м. При этом дом не должен состоять из квартир или блок-секций. В Минстрое объясняют, что, пока местные власти пытаются добиться сноса незаконного объекта, на него оформляется право собственности, а помещения продаются добросовестным покупателям. Во избежание таких ситуаций вводится превентивный контроль — Госстройнадзор сможет проводить проверки объектов площадью и менее 500 кв. м (ранее — только от 500 кв. м и этажностью от трех этажей).

По мнению Марины Абрамовой из адвокатского бюро «Городисский и партнеры», готовящиеся изменения очень уместны. «В последние полтора года это явление, когда на земельных участках для ИЖС возводятся многоквартирные дома, приобрело невероятный масштаб», — отмечает она. Юрист называет правильным исключение из категории ИЖС зданий с блок-секциями и изолированных помещений с отдельным входом, обладающих признаками квартир.

Евгения Крючкова

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