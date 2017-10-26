Певец Кайрат Тунтеков хочет улететь в Америку
Певец Кайрат Тунтеков, не выходивший на сцену четыре года, готов покинуть родину и уехать в США, чтобы познакомить заокеанских слушателей.
Певец Кайрат Тунтеков, не выходивший на сцену четыре года, готов покинуть родину и уехать в США, чтобы познакомить заокеанских слушателей.
Своими планами артист поделился в программе «Ревю» на телеканале НТК. Не удивляйтесь, если в скором времени вы увидите любимого исполнителя на сцене американского конкурса «Голос».
«С детства я мечтал побывать в Америке. Даже, если мне будет 58 лет, я все равно поеду и прославлю там свое имя. Нет, я не собираюсь оставаться жить в Америке, вернусь обязательно. Но моя цель — прославить наш Казахстан», — сказал Тунтеков.
Кайрат отметил, что для участия в международных конкурсах необходимо немало денег. Однако в Казахстане
«Я мог бы конечно писать песни пачками, текст был бы например таким: “на-на-на”. Но хочу сказать правду — мой внутренний мир не позволяет этого», — сказал артист.
Кайрат Тунтеков родился 14 февраля 1986 года в Шымкенте. Широкую известность певец получил в 2005 году после победы в проекте Superstar.kz. Зрителей покорил особенный тембр его голоса. В 2010 году на фестивале молодых исполнителей в Юрмале Кайрат занял четвертое место. После того, как в декабре 2012 года Тунтеков совершил ДТП и отсидел за это 40 суток, он практически перестал появляться на экранах телевизоров.