Певец Кайрат Тунтеков хочет улететь в Америку

Источник: Tengrinews

Своими планами артист поделился в программе «Ревю» на телеканале НТК. Не удивляйтесь, если в скором времени вы увидите любимого исполнителя на сцене американского конкурса «Голос».

Читайте также Николай Басков расхвалил казахстанские ЦОНы (ВИДЕО)

«С детства я мечтал побывать в Америке. Даже, если мне будет 58 лет, я все равно поеду и прославлю там свое имя. Нет, я не собираюсь оставаться жить в Америке, вернусь обязательно. Но моя цель — прославить наш Казахстан», — сказал Тунтеков.

Кайрат отметил, что для участия в международных конкурсах необходимо немало денег. Однако в Казахстане шоу-бизнес развит плохо и спонсоры не торопятся вкладывать в талантливых артистов. Также Тунтеков признался, что сам давно соскучился по своим зрителям. Он пояснил, почему практически перестал выступать.

«Я мог бы конечно писать песни пачками, текст был бы например таким: “на-на-на”. Но хочу сказать правду — мой внутренний мир не позволяет этого», — сказал артист.