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26 октября, источник: Tengrinews

Певец Кайрат Тунтеков хочет улететь в Америку

Певец Кайрат Тунтеков, не выходивший на сцену четыре года, готов покинуть родину и уехать в США, чтобы познакомить заокеанских слушателей.

Источник: Tengrinews

Своими планами артист поделился в программе «Ревю» на телеканале НТК. Не удивляйтесь, если в скором времени вы увидите любимого исполнителя на сцене американского конкурса «Голос».

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«С детства я мечтал побывать в Америке. Даже, если мне будет 58 лет, я все равно поеду и прославлю там свое имя. Нет, я не собираюсь оставаться жить в Америке, вернусь обязательно. Но моя цель — прославить наш Казахстан», — сказал Тунтеков.

Кайрат отметил, что для участия в международных конкурсах необходимо немало денег. Однако в Казахстане шоу-бизнес развит плохо и спонсоры не торопятся вкладывать в талантливых артистов. Также Тунтеков признался, что сам давно соскучился по своим зрителям. Он пояснил, почему практически перестал выступать.

«Я мог бы конечно писать песни пачками, текст был бы например таким: “на-на-на”. Но хочу сказать правду — мой внутренний мир не позволяет этого», — сказал артист.

Кайрат Тунтеков родился 14 февраля 1986 года в Шымкенте. Широкую известность певец получил в 2005 году после победы в проекте Superstar.kz. Зрителей покорил особенный тембр его голоса. В 2010 году на фестивале молодых исполнителей в Юрмале Кайрат занял четвертое место. После того, как в декабре 2012 года Тунтеков совершил ДТП и отсидел за это 40 суток, он практически перестал появляться на экранах телевизоров.

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