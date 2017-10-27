Волгоградские студенты предложили губернатору свои варианты развития поймы Царицы

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Площадка для форума выбрана не случайно, так как совсем недавно, 5 октября в пойме Царицы как раз и был открыт для посетителей музей «Россия — Моя история».

На встречу с губернатором прибыло более 80 представителей молодого поколения — студенты вузов Волгограда, представители молодежных организаций и общественных советов.

Участники разделились на 6 команд по 8 человек. Каждая команда разработала и презентовала свои идеи по дальнейшему развитию заброшенной территории поймы. Идеи молодых участников форума будут рассмотрены архитекторами и учтены при проектировании дальнейшего благоустройства этого участка Волгограда.

«Нам очень важны ваши мнения, наработки, предложения, — отметил Андрей Бочаров. — Недаром здесь присутствуют руководители города и области — те, кто будет выполнять задачи, которые вы поставите. Финансирование в полном объеме на данный проект уже предусмотрено».

Губернатор пообещал до конца следующего года навести порядок в пойме реки Царицы — от музея до Астраханского моста, который уже украшен декоративной подсветкой.