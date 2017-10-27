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09:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградские студенты предложили губернатору свои варианты развития поймы Царицы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совместно со студентами волгоградских вузов на территории музея «Россия — Моя история» принял участие в форуме по благоустройству парковой зоны в пойме реки Царицы, сообщили ВДТВ в пресс-службе областной администрации.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Площадка для форума выбрана не случайно, так как совсем недавно, 5 октября в пойме Царицы как раз и был открыт для посетителей музей «Россия — Моя история».

На встречу с губернатором прибыло более 80 представителей молодого поколения — студенты вузов Волгограда, представители молодежных организаций и общественных советов.

Участники разделились на 6 команд по 8 человек. Каждая команда разработала и презентовала свои идеи по дальнейшему развитию заброшенной территории поймы. Идеи молодых участников форума будут рассмотрены архитекторами и учтены при проектировании дальнейшего благоустройства этого участка Волгограда.

«Нам очень важны ваши мнения, наработки, предложения, — отметил Андрей Бочаров. — Недаром здесь присутствуют руководители города и области — те, кто будет выполнять задачи, которые вы поставите. Финансирование в полном объеме на данный проект уже предусмотрено».

Губернатор пообещал до конца следующего года навести порядок в пойме реки Царицы — от музея до Астраханского моста, который уже украшен декоративной подсветкой.

Помимо этого, губернатор сообщил всем присутствующим о завершении до 1 ноября благоустройства территории, примыкающей к строящейся рокадной дороге. Далее будет наведён порядок на склонах поймы и обеспечены различные варианты подъездных путей к новому парку, а также будут продуманы варианты использования этой территории для зимних развлекательных мероприятий.

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