Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети

Источник: @sharniiturner

Несмотря на то, что пост был опубликован 8 сентября, популярность в Twitter он получил только в конце октября. За несколько дней запись набрала более 31 тысячи лайков и 11 тысяч ретвитов. Пользователей платформы привлекло необычное лицо ребенка. Некоторым оно напомнило череп монстра, другие сочли, что он очень напоминает темного волшебника Волан-де-Морта из книг про Гарри Поттера.

Часть пользователей начала уговаривать девушку сделать аборт и избавиться от «чудовища», чем вызвала гнев подписчиков sharniiturner — они принялись защищать австралийку и советовать ей сохранить ребенку жизнь. «Мне кажется, что я должна кое-что прояснить: я ни в коем случае не стану делать аборт», — заявила девушка, после чего начала лично публиковать саркастичные картинки, посвященные УЗИ ее ребенка.