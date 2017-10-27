Ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске в пятницу

В Иркутске их разместят на семи площадках — около планетария в 130-м квартале, возле памятника Александру третьему, у Московских ворот и рядом с библиотекой Молчанова-Сибирского. Впервые к ночи тротуарной астрономии присоединятся Ангарск и Шелехов. В городе нефтехимиков телескоп установят в сквере на площади Ленина. А в Шелехове — на стадионе «Строитель». В случае пасмурной погоды акцию перенесут на субботу.