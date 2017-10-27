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03:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске в пятницу

Ночь тротуарной астрономии состоится сегодня в Прибайкалье. Любой желающий с семи до половины одиннадцатого вечера сможет посмотреть на спутник Земли в телескоп.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутске их разместят на семи площадках — около планетария в 130-м квартале, возле памятника Александру третьему, у Московских ворот и рядом с библиотекой Молчанова-Сибирского. Впервые к ночи тротуарной астрономии присоединятся Ангарск и Шелехов. В городе нефтехимиков телескоп установят в сквере на площади Ленина. А в Шелехове — на стадионе «Строитель». В случае пасмурной погоды акцию перенесут на субботу.

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