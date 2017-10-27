Ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске в пятницу
Ночь тротуарной астрономии состоится сегодня в Прибайкалье. Любой желающий с семи до половины одиннадцатого вечера сможет посмотреть на спутник Земли в телескоп.
Ночь тротуарной астрономии состоится сегодня в Прибайкалье. Любой желающий с семи до половины одиннадцатого вечера сможет посмотреть на спутник Земли в телескоп.
В Иркутске их разместят на семи площадках — около планетария в 130-м квартале, возле памятника Александру третьему, у Московских ворот и рядом с библиотекой