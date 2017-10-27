Новые дорожные знаки появились на одной из улиц Владивостока
Новые дорожные знаки устанавливают во Владивостоке на Военном шоссе, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Новые дорожные знаки устанавливают во Владивостоке на Военном шоссе, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Военное шоссе — в числе первых адресов, где в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начали установку новых знаков. Всего же на улицах краевого центра появится их более 1400.
Знаки на Военном шоссе будут такими — 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».
Специалисты управления дорог и благоустройства администрации города уточняют, что установку дорожных знаков проведут по 74 адресам, где особое внимание уделят пешеходным переходам.
Таисия Масина.