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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые дорожные знаки появились на одной из улиц Владивостока

Новые дорожные знаки устанавливают во Владивостоке на Военном шоссе, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Военное шоссе — в числе первых адресов, где в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начали установку новых знаков. Всего же на улицах краевого центра появится их более 1400.

Знаки на Военном шоссе будут такими — 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации города уточняют, что установку дорожных знаков проведут по 74 адресам, где особое внимание уделят пешеходным переходам.

Таисия Масина.

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