Проезд через Смоляниново в Приморье открыт по временной схеме

За ночь сотрудники Примавтодора завершили отсыпку насыпи через реку Лобога, уплотнили ее для проезда всех видов транспорта. Сегодня утром, с наступлением положительной температуры воздуха, начнется асфальтирование временного объезда. Движение транспорта будет по одной полосе.

Напомним, в среду, 25 октября, на трассе в Смоляниново подкосились опоры моста. По нему тут же закрыли проезд для большегрузов, а легковой транспорт пропускали только в один ряд. Дорожники сразу же начали отсыпать объезд моста через реку. Как отметили в «Примавтодоре», обруганном накануне приморским прокурором, этот мост не находится на содержании предприятия, тем не менее, сотрудники немедленно приступили к созданию объезда.