Проезд через Смоляниново в Приморье открыт по временной схеме
Дорожники ночью доделали насыпь, асфальтирование объезда аварийного моста будет вестись одновременно с движением транспорта.
Дорожники ночью доделали насыпь, асфальтирование объезда аварийного моста будет вестись одновременно с движением транспорта.
Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.
Дорожники завершили отсыпку объезда аварийного моста в Смоляниново, сообщает ИА PrimaMedia. Движение между Владивостоком и Находкой восстановлено по временной схеме. В ближайшее время объездную дорогу заасфальтируют.
За ночь сотрудники Примавтодора завершили отсыпку насыпи через реку Лобога, уплотнили ее для проезда всех видов транспорта. Сегодня утром, с наступлением положительной температуры воздуха, начнется асфальтирование временного объезда. Движение транспорта будет по одной полосе.
Напомним, в среду, 25 октября, на трассе в Смоляниново подкосились опоры моста. По нему тут же закрыли проезд для большегрузов, а легковой транспорт пропускали только в один ряд. Дорожники сразу же начали отсыпать объезд моста через реку. Как отметили в «Примавтодоре», обруганном накануне приморским прокурором, этот мост не находится на содержании предприятия, тем не менее, сотрудники немедленно приступили к созданию объезда.