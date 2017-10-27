В Хабаровском крае насчитали больше всего бюджетных мест в техникумах

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае при сравнении с другими регионами Дальнего Востока обнаружили самую низкую стоимость обучения в техникумах и колледжах. Количество бюджетных мест в них при этом больше, чем в остальных субъектах ДФО.

Доступность среднего профессионального образования обсудили на круглом столе в Хабаровске. Мониторинг, который проводит Главный информационно-вычислительный центр Московского технологического университета, официально завершится 1 декабря. Профессиональные образовательные организации Хабаровского края уже предоставили все необходимые данные, которые говорят о том, что стоимость года обучения в ссузах региона ниже, чем в большинстве субъектов ДФО, а доля учреждений, где есть целевое обучение, и количество бюджетных мест — выше.

Хабаровский край стал одним из лидеров на Дальнем Востоке ещё по нескольким показателям. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, это процент преподавателей и мастеров производственного обучения, у которых есть сертификат эксперта WorldSkills, а также количество студентов-участников региональных и национальных чемпионатов профмастерста, средний балл аттестатов студентов рабочих специальностей, процент обеспечения студентов общежитиями, уровень обновления материально-технической базы и процент привлечения внебюджетных средств для развития СПО. По многим позициям Хабаровский край обошёл даже средний показатель в России.