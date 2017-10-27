В Хабаровском крае насчитали больше всего бюджетных мест в техникумах
Регион превосходит другие субъекты ДФО и по стоимости обучения.
Регион превосходит другие субъекты ДФО и по стоимости обучения.
В Хабаровском крае при сравнении с другими регионами Дальнего Востока обнаружили самую низкую стоимость обучения в техникумах и колледжах. Количество бюджетных мест в них при этом больше, чем в остальных субъектах ДФО.
Доступность среднего профессионального образования обсудили на круглом столе в Хабаровске. Мониторинг, который проводит Главный
Хабаровский край стал одним из лидеров на Дальнем Востоке ещё по нескольким показателям. Как сообщает
«Сегодня мы рассматривали цифровые значения, и, согласно им, в Хабаровском крае проделали хорошую работу. А качество мы проверим по количеству студентов, которые продемонстрируют уровень подготовки по меркам мировых стандартов на демонстрационных экзаменах и чемпионатах профессионального мастерства», — отметил заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО минобрнауки России Сергей Картошкин.