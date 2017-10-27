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03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Медведь-маньяк преследует тигрицу в Хабаровском крае

Разжиревший самец отбирает еду у многодетной матери.

В течение месяца огромный бурый медведь оставляет без добычи тигрицу с двумя тигрятами, которые живут на территории лесоохотничьего хозяйства, что в районе им. Лазо.

Факт преследования подтверждают кадры фотоловушки, установленной биологом-охотоведом, директором лесоохотничьего хозяйства «Дурминское» Александром Баталовым, на тигриной тропе недалеко от базы. На одном из снимков запечатлена тигрица, а через 30 минут в поле зрения ловушки попал медведь, который прошел по ее следу.

 — За этой тигрицей я наблюдаю уже несколько лет. Её зовут Рашель, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Александр Сергеевич. — В прошлом году она принесла четверых тигрят. Несмотря на то, что ее дети подросли, и двое из них уже живут самостоятельно, заботливая мать еще помогает прокормиться двум остальным. Они не уходят от Рашели далеко и прибегают по первому зову.

Но медведь не дает тигрице съесть свою добычу, а та не вступает с ним в спор, потому, что намного меньше.

 — Медведь, зная, что Рашель хороший охотник, к тому же с тигрятами, ходит за ней и ждет, пока она кого-нибудь задавит. А завидев корм, отгоняет ее. Совсем недавно отобрал изюбря, — уточнил Баталов. — Причем свежим мясом медведь не питается — закапывает его в землю, выживает некоторое время, не отходя далеко, а затем поедает.

Обычно ситуации, когда тигр и медведь встречаются на одной тропе и враждуют между собой, происходят по причине нехватки кормовых ресурсов. Крупные бурые медведи осенью должны набрать достаточно веса, чтобы лечь в спячку, поэтому иногда начинают вести себя как хищники, то есть охотятся за ослабленными, больными копытными, или отнимают корм у настоящих хищников.

 — Бурые медведи могут преследовать и белогрудых медведей, успевших накопить жир перед зимой. Осторожно, украдкой они выслеживают жертву, и когда белогрудка забредает в заросли кустарника, рядом с которым нет больших деревьев, а белогрудый в отличие от бурого медведя хорошо лазает по деревьям, в молниеносном прыжке нападает на жертву.

Однако в этот сезон корма в лесу достаточно для всех зверей. Это видно и по медведю. Похоже, мужик просто привык к легкой жизни «на плечах» у многодетной матери.

Помочь тигрице избавиться от нахлебника могут охотники хозяйства, охота разрешена с октября месяца. Но пока им это не удается. Отследить косолапого преследователя попытаются, когда выпадет снег.

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