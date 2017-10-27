Диспетчеры будут следить за ситуацией на дорогах Хабаровска с помощью новой видеостены
Загруженность трасс оценят по шкале от 0 до 10 баллов.
Загруженность трасс оценят по шкале от 0 до 10 баллов.
Видеостену смонтировали в МУП «Хабаровский межотраслевой
Видеостена состоит из девяти мониторов, на которые выводятся видеозаписи с камер, фиксирующих ситуацию на городских дорогах. На карте краевой столице указана загруженность трасс: она оценивается по шкале от 0 до 10 баллов.
«Сегодня около двух тысяч камер фиксируют происходящее на улицах. Диспетчер теперь сможет следить на экране за дорожной обстановкой. Если появится затор или сложная ситуация, он сможет оперативно перенаправлять автобусы, чтобы не было простоя. Особое внимание уделят тем участкам, где проходит несколько городских маршрутов: улицы Карла Маркса, Ленина, Павла Морозова, Краснореченская, Тихоокеанская», — рассказал заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпочев.
Пока стену опробовали в тестовом режиме, работать «в полную силу» она начнет на днях.