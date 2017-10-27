Диспетчеры будут следить за ситуацией на дорогах Хабаровска с помощью новой видеостены

Источник: РИА "Новости"

Видеостену смонтировали в МУП «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр». С ее помощью диспетчеры смогут следить за дорожной обстановкой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Видеостена состоит из девяти мониторов, на которые выводятся видеозаписи с камер, фиксирующих ситуацию на городских дорогах. На карте краевой столице указана загруженность трасс: она оценивается по шкале от 0 до 10 баллов.

«Сегодня около двух тысяч камер фиксируют происходящее на улицах. Диспетчер теперь сможет следить на экране за дорожной обстановкой. Если появится затор или сложная ситуация, он сможет оперативно перенаправлять автобусы, чтобы не было простоя. Особое внимание уделят тем участкам, где проходит несколько городских маршрутов: улицы Карла Маркса, Ленина, Павла Морозова, Краснореченская, Тихоокеанская», — рассказал заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпочев.