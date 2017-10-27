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04:37 (мск), источник: Вести Приморье

Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»

Любопытный гималайский медведь едва не разобрал автоматическую фотокамеру, установленную в национальном парке «Земля леопарда». За все время наблюдений косолапому впервые почти «удалось» достать карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись процесса «преступления».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», осенью 2017 года в ходе плановой проверки фотоловушек на южном участке национального парка «Земля леопарда» научные сотрудники обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти — наполовину вынута из устройства. Глядя на подобное, можно было бы предположить, что виновник — браконьер, не желающий оставлять «следов». Однако просмотр последнего видео на карте восстановил иную картину произошедшего.

Автоматическая камера снимала оленей и диких кошек, пока однажды в ее объективе не показался черный силуэт. Уверенной поступью гималайский медведь приблизился к фотоловушке и, не мешкая, приступил к ее изучению. Схватив устройство двумя лапами, зверь попытался оторвать его от дерева. Когда этот план провалился, в ход пошли крепкие медвежьи зубы. Последние кадры фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточнили специалисты ФГБУ «Земля леопарда», это не первый случай, когда медведю «удалось» достать из фотоловушки карту памяти, хотя он делал это ненамеренно.

В этот раз достаточно простая защелка позволила хищнику почти сразу открыть устройство. Благодаря этому фотоловушка осталась в рабочем состоянии и перестала снимать только из-за выемки карты памяти. Иная участь в прошлом постигла модели камер, корпус которых закрывается сразу на две клипсы. Не в силах раскрыть такие ловушки, медведи не раз прокусывали их насквозь. Еще в одном случае такая камера была похищена косолапым безвозвратно.

В то же время медведи — не единственные звери на «Земле леопарда», умеющие «проверять» фотоловушки. Первым карту памяти из такого устройства «удалось» достать тигренку, семья которого устроила перед камерой настоящую фотосессию. Ученые предполагают, что полосатым котенком также руководило любопытство к неизвестному предмету.

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