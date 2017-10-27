Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», осенью 2017 года в ходе плановой проверки фотоловушек на южном участке национального парка «Земля леопарда» научные сотрудники обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти — наполовину вынута из устройства. Глядя на подобное, можно было бы предположить, что виновник — браконьер, не желающий оставлять «следов». Однако просмотр последнего видео на карте восстановил иную картину произошедшего.

Автоматическая камера снимала оленей и диких кошек, пока однажды в ее объективе не показался черный силуэт. Уверенной поступью гималайский медведь приблизился к фотоловушке и, не мешкая, приступил к ее изучению. Схватив устройство двумя лапами, зверь попытался оторвать его от дерева. Когда этот план провалился, в ход пошли крепкие медвежьи зубы. Последние кадры фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной.

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Как уточнили специалисты ФГБУ «Земля леопарда», это не первый случай, когда медведю «удалось» достать из фотоловушки карту памяти, хотя он делал это ненамеренно.

В этот раз достаточно простая защелка позволила хищнику почти сразу открыть устройство. Благодаря этому фотоловушка осталась в рабочем состоянии и перестала снимать только из-за выемки карты памяти. Иная участь в прошлом постигла модели камер, корпус которых закрывается сразу на две клипсы. Не в силах раскрыть такие ловушки, медведи не раз прокусывали их насквозь. Еще в одном случае такая камера была похищена косолапым безвозвратно.