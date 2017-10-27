Школу в Волочаевском городке власти Хабаровска начнут строить в 2018-м

Источник: Восток Медиа

Строительство средней школы в Волочаевском городке начнётся в 2018 году. Об этом на публичных слушаниях, где был представлен бюджет Хабаровска на ближайшую «трёхлетку», рассказала директор финансового департамента мэрии дальневосточной столицы Степанида Чёрная.

Её попросили перечислить социально-культурные объекты, возведение которых запланировано в краевом центре на 2018 год.

«В первую очередь — это средняя школа в Волочаевском городке. Мы заканчиваем с Ореховой Сопкой и приступаем к строительству этого здания. На эти цели уже предусмотрено 200 миллионов рублей, работы будут вести в рамках софинансирования», — отметила чиновница.

Степанида Чёрная добавила, что в 2018 году продолжатся мероприятия, связанные с реконструкцией парка имени Юрия Гагарина, а также строительство и ремонт дорог.