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04:42 (мск), источник: Восток Медиа

Школу в Волочаевском городке власти Хабаровска начнут строить в 2018-м

Затраты на новое учебное заведение учли в бюджете дальневосточной столицы на будущий год.

Источник: Восток Медиа

Строительство средней школы в Волочаевском городке начнётся в 2018 году. Об этом на публичных слушаниях, где был представлен бюджет Хабаровска на ближайшую «трёхлетку», рассказала директор финансового департамента мэрии дальневосточной столицы Степанида Чёрная.

Её попросили перечислить социально-культурные объекты, возведение которых запланировано в краевом центре на 2018 год.

«В первую очередь — это средняя школа в Волочаевском городке. Мы заканчиваем с Ореховой Сопкой и приступаем к строительству этого здания. На эти цели уже предусмотрено 200 миллионов рублей, работы будут вести в рамках софинансирования», — отметила чиновница.

Степанида Чёрная добавила, что в 2018 году продолжатся мероприятия, связанные с реконструкцией парка имени Юрия Гагарина, а также строительство и ремонт дорог.

Год назад власти Хабаровска заявили, что для выполнения поставленной руководством страны задачи к 2024 году ликвидировать в школах вторую смену городу не хватает учебных заведений. Места для строительства определили тогда же — это Ореховая Сопка, Волочаевский Городок, Строитель, а также территории в жилмассивах в районах улиц Истомина и Комсомольской, Суворова, Прибрежной, Воронежской. Деньги на них выделяют на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами. «Космическая» школа в районе Ореховая Сопка сейчас находится на этапе отделки внутренних помещений — о её возведении подробно писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

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