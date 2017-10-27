Рейд по участкам «убитых дорог» провели активисты ОНФ в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 27 октября 2017 года региональный исполком ОНФ в Иркутской области, при осмотре дорожных дефектов участники рейда использовали линейку и деревянный брусок размерами 60×15х5 см, которым измеряются дорожные ямы.

Активисты ОНФ побывали на окружной дороге в мкр-не Юбилейном, где, по мнению одного из пользователей сайта «Карта убитых дорог», не хватает ливневой канализации, и из-за скопления и замерзания воды на дороге появились ямы. Участники рейда подтвердили, что здесь необходимо обустройство ливневки с учетом уклона дороги, а также ремонт дорожного покрытия.

На ул. Костычева активисты ОНФ обратили внимание на то, что по обочинам нет стоков, весь поток воды весной и летом стекает по дороге, создавая и углубляя канавы на своем пути. Во многих местах на дорожном полотне образовались волны, появилась просадка, отметили участники рейда.

Обсуждая последствия некачественных дорожных работ, активисты ОНФ также привели в пример участок в мкр-не Первомайском, где на асфальте образовалась колея, хотя ремонт производился летом 2017 года. Множество дорожных дефектов активисты ОНФ и представители мэрии увидели на ул. Алмазной. Участники рейда обнаружили здесь двойной разбитый бордюр дороги, ямы на небрежно залатанном асфальте. Человек, который нанёс этот участок на «Карту убитых дорог», посетовал на то, что при строительстве новых многоэтажных домов жители надеялись на качественный ремонт дороги, но его не последовало.

На объездной дороге мкр-на Синюшина гора в часы пик представляют опасность крутые обрывистые съезды в местах стыковки асфальта и грунта, а также выступающие канализационные люки. На некоторых участках дороги у встречных машин нет возможности разъехаться.

Сотрудник администрации Иркутска сообщил, что часть объектов, нанесенных на «Карту убитых дорог» в границах города, включена в план ремонта на 2018 год. Кроме того, заверил он, ведется постоянный многоэтапный контроль над качеством работы подрядных организаций.