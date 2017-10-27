Хабаровчане смогли обменяться взглядом с Рембрандтом

Работа известнейшего голландского живописца, офортиста и рисовальщика «золотого века» Рембрандта Харменса ван Рейна была представлена посетителям художественного музея во время «Беседы об искусстве», что бывает очень редко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В нашем музее хранится только одна работа самого Рембрандта. Это маленькое, размером с почтовую марку, произведение. Это офорт — произведение печатной графики, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая сектором зарубежного искусства Дальневосточного художественного музея Алёна Фролова. — В конце 20-х годов XVII столетия, когда Рембрандт жил в своём родном городе Лейдене, он активно писал свои портреты.

Портрет-эмоция.

В ту пору в Голландии не было понятия «автопортрет». Поэтому офорты назывались «Портреты Рембрандта, писанные им самим». Но это были не чисто портреты, а так называемые «трони». Это понятие предполагает изображение человека в непривычном виде.

Рембрандт демонстрировал не столько своё лицо, сколько себя в каких-то эмоциях или непривычном состоянии. Также художник изображал себя в необычных нарядах — к примеру, персидского шаха. Рембрандта интересовало не физическое сходство с оригиналом, а эмоциональное, поэтому он то хмурился, то смеялся, то сердился. Мастер мгновенно улавливал особенность своего лица, как оно выглядит в каждый из моментов и тут же переносил эмоцию в офорт. Он процарапывал иглой по покрывающему доску слою жира, предварительно нанесенному на металл, затем рисунок протравливал кислотами и заполнял краской, после чего с доски делал оттиск на бумаге.

— Рембрандт творил без остановки, молниеносно перенося свои мысли и чувства на медную доску. За свою творческую жизнь он создал 300 офортов, — отмечает искусствовед. — Соответствуя своему яркому темпераменту, некоторые из работ переделывал по двенадцать раз, изменял состояние или характер героев, а то и всё изображение в целом. Такого количества состояний работ нет ни у одного из офортистов, утверждают искусствоведы.

На офорте, что хранится в Дальневосточном художественном музее, мастер изображает себя задумчивым, даже опечаленным. Гравюра имеет название «Рембрандт в надвинутой на лоб шапке». Он пишет себя незадолго до отъезда в Амстердам, где будет писать автопортреты иного типа.

Но уже в Лейдене, в первых работах, проявляется то, что увидит зритель позже в других картинах. В таком маленьком клочочке бумаги художник изображает смешного молодого человека, с растрепанными волосами, не окружая его фоном либо другими деталями, наводящими на мысль о происходящем. Здесь полно воздуха.

— В этом офорте Рембрандт решает для себя задачу — показать внутреннее состояние человека. Не так важно для художника анатомически правильно нарисовать глаза, сколько передать выражение этих глаз. Для него человек всего лишь человек — с его переживаниями и страстями. И у хабаровчан есть возможность увидеть взгляд гения. Лучше побыть с ним наедине в тишине, сам формат портрета призывает к этому. Автор добивается диалога со зрителем. И когда ты вглядишься в него, возможно, почувствуешь, что хотел сказать именно тебе сам Рембрандт, — резюмирует Алёна Фролова.

Кстати.

Офорт был передан художественному музею Эрмитажем в 1931 году. В то время достаточно много произведений великих художников были присланы в Хабаровск из коллекций самых известных музеев России. Полотна стали в дальнейшем основой Дальневосточного художественного музея.

Комментарий искусствоведа, зав. отделом западноевропейского искусства Дальневосточного художественного музея Анастасии Берковской.

— Рембрандт был исключительно внимателен к миру, человеку, к проявлениям своей собственной личности. За свою жизнь он создал около ста автопортретов — картин, гравюр и рисунков. Для него это была своего рода автобиография, даже если потом портреты продавались. На одном из первых изображен 22-летний растрёпанный юноша с пытливым лицом. Другой портрет того же года более официален. В автопортрете 1640 года Рембрандт изобразил себя в наряде XVI века, подчеркнув свою духовную близость с великими предшественниками эпохи Высокого Возрождения.