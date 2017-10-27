Медведю удалось вынуть карту памяти из фотоловушки нацпарка

На сайте парка опубликовано видео, на котором видно, как медведь сначала позирует перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

Осенью 2017 года в ходе плановой проверки фотоловушек научные сотрудники парка обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти оказалась наполовину вынутой. Работники вначале предположили, что фотоловушку мог умышленно испортить браконьер, чтобы скрыть доказательства своей деятельность. Но при просмотре последнего видео выяснилось, что заметивший камеру гималайский медведь пытался оторвать ее от дерева при помощи лап и зубов.

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«Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями “покушения” медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер», — прокомментировал случившееся инженер-исследователь «Земли леопардов» Виктор Сторожук.