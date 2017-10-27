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04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведю удалось вынуть карту памяти из фотоловушки нацпарка

Гималайский медведь в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае попытался разобрать автоматическую камеру, вытащив карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись «преступления», сообщает пресс-служба парка.

На сайте парка опубликовано видео, на котором видно, как медведь сначала позирует перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

Осенью 2017 года в ходе плановой проверки фотоловушек научные сотрудники парка обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти оказалась наполовину вынутой. Работники вначале предположили, что фотоловушку мог умышленно испортить браконьер, чтобы скрыть доказательства своей деятельность. Но при просмотре последнего видео выяснилось, что заметивший камеру гималайский медведь пытался оторвать ее от дерева при помощи лап и зубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями “покушения” медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер», — прокомментировал случившееся инженер-исследователь «Земли леопардов» Виктор Сторожук.

В январе Всемирный фонд дикой природы (WWF) России отнес нацпарк «Земля леопардов» к семи наиболее ценным природным объектам страны. На территории парка обитают амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу.

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