За пять лет население Кемерова увеличилось на 3,1%
Это произошло за счет естественного и миграционного прироста.
Это произошло за счет естественного и миграционного прироста.
Среди городов и районов Кемеровской области Кемерово лидирует по численности населения.
По информации
Кроме того, благодаря государственным и областным мерам поддержки все больше женщин решается на рождение второго и последующих детей. В 2016 году от общего числа родившихся детей вторыми в семье стали 45,7%, третьими — 10,9%. Всего же в 2016 году в Кемерове родились 6 893 малыша.