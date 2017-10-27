За пять лет население Кемерова увеличилось на 3,1%

По информации пресс-службы городской администрации, по состоянию на 1 января 2017 в областной столице постоянно проживают 556 920 человек. Миграционный прирост за 2016 год составил 3 649 человек. За первое полугодие 2017 года в областную столицу приехали 7 525 человек, а покинули её 6 594 человека.

Кроме того, благодаря государственным и областным мерам поддержки все больше женщин решается на рождение второго и последующих детей. В 2016 году от общего числа родившихся детей вторыми в семье стали 45,7%, третьими — 10,9%. Всего же в 2016 году в Кемерове родились 6 893 малыша.