Потепление до +7°C придет в Красноярск на выходных

В Красноярске на предстоящих выходных ожидается умеренно теплая осенняя погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 27 октября, температура воздуха опустится до -2°C. Ближе к вечеру в город придет небольшое потепление до +2°C. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

«27 октября ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица», — говорится в сообщении.

В субботу, 28 октября, ожидается переменчивая погода. В первой половине дня столбики термометров опустятся до -3°C. Днем потеплеет до +7°C. В этот день синоптики прогнозируют ясную и безоблачную погоду. Ветер стихнет до 2 м/с.