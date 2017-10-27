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05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Потепление до +7°C придет в Красноярск на выходных

Синоптики обещают небольшой снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 47% 761 мм рт. ст. 4 м/с

В Красноярске на предстоящих выходных ожидается умеренно теплая осенняя погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 27 октября, температура воздуха опустится до -2°C. Ближе к вечеру в город придет небольшое потепление до +2°C. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

«27 октября ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица», — говорится в сообщении.

В субботу, 28 октября, ожидается переменчивая погода. В первой половине дня столбики термометров опустятся до -3°C. Днем потеплеет до +7°C. В этот день синоптики прогнозируют ясную и безоблачную погоду. Ветер стихнет до 2 м/с.

В воскресенье, 29 октября, температура воздуха будет держаться на отметке +5…+7°C. Ближе к вечеру в Красноярске пройдет небольшой снег.

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