Жителям севера Хабаровского края придётся спрятать лодки и катера до весны

Источник: Восток Медиа

На севере Хабаровского края закрыли навигацию для маломерных судов. На лодках и катерах нельзя выходить на воду в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах, согласно постановлениям глав муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, на этих территориях категорически запрещено отправляться на маломерных судах на водные объекты. Это связано с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и увеличением волны. Кроме того, во время ночных заморозков образуются забереги, становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде.