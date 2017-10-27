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05:18 (мск), источник: Восток Медиа

Жителям севера Хабаровского края придётся спрятать лодки и катера до весны

В трёх районах закрыли навигацию для маломерных судов.

Источник: Восток Медиа

На севере Хабаровского края закрыли навигацию для маломерных судов. На лодках и катерах нельзя выходить на воду в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах, согласно постановлениям глав муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, на этих территориях категорически запрещено отправляться на маломерных судах на водные объекты. Это связано с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и увеличением волны. Кроме того, во время ночных заморозков образуются забереги, становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что закрыть навигацию по реке Амур возле дальневосточной столицы планируют к 31 октября. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Теплоходы АО «Амурские пассажирские перевозки» перестанут выполнять рейсы 30 октября, поскольку к этому времени истечёт срок контракта с администрацией города. К концу октября они завершат работы и отправят суда в «зимнюю спячку». Оговаривалось, что если уровень воды в Амуре опустится слишком низко или реку скуёт льдом и теплоходы не смогут выйти в рейс, то навигация закончится раньше.

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