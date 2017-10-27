Жителям севера Хабаровского края придётся спрятать лодки и катера до весны
В трёх районах закрыли навигацию для маломерных судов.
В трёх районах закрыли навигацию для маломерных судов.
На севере Хабаровского края закрыли навигацию для маломерных судов. На лодках и катерах нельзя выходить на воду в
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что закрыть навигацию по реке Амур возле дальневосточной столицы планируют к 31 октября. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Теплоходы АО «Амурские пассажирские перевозки» перестанут выполнять рейсы 30 октября, поскольку к этому времени истечёт срок контракта с администрацией города. К концу октября они завершат работы и отправят суда в «зимнюю спячку». Оговаривалось, что если уровень воды в Амуре опустится слишком низко или реку скуёт льдом и теплоходы не смогут выйти в рейс, то навигация закончится раньше.