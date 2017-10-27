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05:27 (мск), источник: VLADNEWS

Путешественник из Осетии пешком идет до Владивосток

Заур Гуриев рассказывает, что это его детская мечта.

Путешественник Заур Гуриев отправился из Осетии во Владивосток пешком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету «Слово».

Молодой человек начал свой путь с 12 октября. На сегодняшний день пройдено уже 250 километров. Заур рассказывает, что дойти до Владивостока пешком — его детская мечта.

Будучи 11-летним мальчиком, нынешний путешественник услышал по телевизору историю о мужчине, который на велосипеде отправился из Калининграда во Владивосток. Ребенок вдохновился поступком и начал разрабатывать свой маршрут, на создание которго ушло два года.

«В этот день я решил, что тоже поеду. Как это так, старик смог, а я — нет? Говорил про себя 11-летний мальчик (смеется). Целых два года я разрабатывал маршрут, обдумывая, как буду двигаться и где буду жить», — рассказывает Заур Гуриев.

В 13 лет юный путешественник отправился в путь, предусмотрительно написав родителям записку. Увидев послание, родные сразу же бросились на поиски мальчика. Ребенка вернули домой.

Сейчас Зауру 28 лет, и он снова отправился в путешествие, только на этот раз его уже никто не смог остановить. Турист рассказывает, что из дома он вышел с 3 000 рублей. Судя по всему, в больших городах путешественнику придется хоть как-то подрабатывать, чтобы прожить.

Заур Гуриев планирует открыть свой собственный блог в инстаграме, но произойдет это только тогда, когда безумный путешественник доберется до Волгограда.

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