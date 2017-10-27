Путешественник из Осетии пешком идет до Владивосток

Путешественник Заур Гуриев отправился из Осетии во Владивосток пешком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету «Слово».

Молодой человек начал свой путь с 12 октября. На сегодняшний день пройдено уже 250 километров. Заур рассказывает, что дойти до Владивостока пешком — его детская мечта.

Будучи 11-летним мальчиком, нынешний путешественник услышал по телевизору историю о мужчине, который на велосипеде отправился из Калининграда во Владивосток. Ребенок вдохновился поступком и начал разрабатывать свой маршрут, на создание которго ушло два года.

«В этот день я решил, что тоже поеду. Как это так, старик смог, а я — нет? Говорил про себя 11-летний мальчик (смеется). Целых два года я разрабатывал маршрут, обдумывая, как буду двигаться и где буду жить», — рассказывает Заур Гуриев.

В 13 лет юный путешественник отправился в путь, предусмотрительно написав родителям записку. Увидев послание, родные сразу же бросились на поиски мальчика. Ребенка вернули домой.

Сейчас Зауру 28 лет, и он снова отправился в путешествие, только на этот раз его уже никто не смог остановить. Турист рассказывает, что из дома он вышел с 3 000 рублей. Судя по всему, в больших городах путешественнику придется хоть как-то подрабатывать, чтобы прожить.