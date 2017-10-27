Туман и осадки ожидаются в регионах Казахстана в пятницу
В большинстве регионов страны ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед.
В большинстве регионов страны ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед.
АСТАНА, 27 окт — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана пройдут осадки, местами ожидаются туман и гололед, сообщила
В Акмолинской, Костанайской,
В Карагандинской, Жамбылской,
Днем в Кызылординской области местами усилится ветер — 15−20 м/с.
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В Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях местами туман.