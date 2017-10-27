Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Подарок врачу делает рецепт дороже
Скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
07:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Туман и осадки ожидаются в регионах Казахстана в пятницу

В большинстве регионов страны ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 47% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана пройдут осадки, местами ожидаются туман и гололед, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются метель, гололед, ветер — 15−20 м/с, в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях — туман.

В Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман, ветер — 15−20 м/с, в Карагандинской области — гололед.

Днем в Кызылординской области местами усилится ветер — 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях местами туман.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Женщине оторвало голову после наездов трех машин на трассе Алматы - Капшагай
Колье стоимостью 12 миллионов тенге показали в Астане
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты ООН возложили ответственность за химатаку на Асада
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь