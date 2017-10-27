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05:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

Посетителям краевой больницы негде оставлять автомобили

Красноярские больницы вне доступности. Горожане пожаловались на отсутствие стоянок у краевой клинической больницы. А тех, кто паркуется на улице Партизана Железняка, безжалостно эвакуируют.

Источник: Вести - Красноярск

Екатерина привезла на обследование отца, который плохо ходит. Оставила машину на Партизана Железняка, через полчаса автомобиль исчез — его забрал эвакуатор. «Здесь очень много больных — колясочников, тяжёлых больных. По сути я была лишена возможности вчера папу доставить домой в Солнечный. Человека, у которого нарушена функция зрения, речи и опорно-двигательный аппарат», — сетует жительница Красноярска Екатерина Чаплинская.

Рискуют остаться без машины и приезжие пациенты из районов. Утром здесь паркуются в несколько рядов. Эвакуаторы работают исправно. На штрафстоянки попадают десятки машин тех, кому нужно было попасть к врачу. В руководстве больницы согласны — проблема острая. Во многом из-за стройки — сейчас возводят хирургический корпус. Однако тяжёлых пациентов нам пообещали впускать.

«При въезде на территорию персонал смотрит, если действительно в машине находится пациент, который самостоятельно не может передвигаться, то автомобиль пропускают до приёмного покоя. Даже сотрудники больницы сегодня не имеют возможности в полном объёме заезжать на территорию и ставить транспорт», — пояснил главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин.

Хотя бы частично проблему отсутствия стоянок можно было бы решить. На Партизана Железняка достаточно места для организации парковочных карманов, пусть и в ущерб газону. Ведь удобство пациентов важнее зелени.

Кстати, по проекту развития в краевой больнице должна появиться многоярусная парковка на 250 мест. Только когда она появится — загадка, пока никто не готов назвать точную дату даже начала строительства.


Владимир ЖАРИНОВ

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