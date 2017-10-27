Посетителям краевой больницы негде оставлять автомобили

Екатерина привезла на обследование отца, который плохо ходит. Оставила машину на Партизана Железняка, через полчаса автомобиль исчез — его забрал эвакуатор. «Здесь очень много больных — колясочников, тяжёлых больных. По сути я была лишена возможности вчера папу доставить домой в Солнечный. Человека, у которого нарушена функция зрения, речи и опорно-двигательный аппарат», — сетует жительница Красноярска Екатерина Чаплинская.



Рискуют остаться без машины и приезжие пациенты из районов. Утром здесь паркуются в несколько рядов. Эвакуаторы работают исправно. На штрафстоянки попадают десятки машин тех, кому нужно было попасть к врачу. В руководстве больницы согласны — проблема острая. Во многом из-за стройки — сейчас возводят хирургический корпус. Однако тяжёлых пациентов нам пообещали впускать.



«При въезде на территорию персонал смотрит, если действительно в машине находится пациент, который самостоятельно не может передвигаться, то автомобиль пропускают до приёмного покоя. Даже сотрудники больницы сегодня не имеют возможности в полном объёме заезжать на территорию и ставить транспорт», — пояснил главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин.



Хотя бы частично проблему отсутствия стоянок можно было бы решить. На Партизана Железняка достаточно места для организации парковочных карманов, пусть и в ущерб газону. Ведь удобство пациентов важнее зелени.



Кстати, по проекту развития в краевой больнице должна появиться многоярусная парковка на 250 мест. Только когда она появится — загадка, пока никто не готов назвать точную дату даже начала строительства.





Владимир ЖАРИНОВ

