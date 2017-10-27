Посетителям краевой больницы негде оставлять автомобили
Красноярские больницы вне доступности. Горожане пожаловались на отсутствие стоянок у краевой клинической больницы. А тех, кто паркуется на улице Партизана Железняка, безжалостно эвакуируют.
Красноярские больницы вне доступности. Горожане пожаловались на отсутствие стоянок у краевой клинической больницы. А тех, кто паркуется на улице Партизана Железняка, безжалостно эвакуируют.
Екатерина привезла на обследование отца, который плохо ходит. Оставила машину на Партизана Железняка, через полчаса автомобиль исчез — его забрал эвакуатор. «Здесь очень много больных — колясочников, тяжёлых больных. По сути я была лишена возможности вчера папу доставить домой в Солнечный. Человека, у которого нарушена функция зрения, речи и
Рискуют остаться без машины и приезжие пациенты из районов. Утром здесь паркуются в несколько рядов. Эвакуаторы работают исправно. На штрафстоянки попадают десятки машин тех, кому нужно было попасть к врачу. В руководстве больницы согласны — проблема острая. Во многом
«При въезде на территорию персонал смотрит, если действительно в машине находится пациент, который самостоятельно не может передвигаться, то автомобиль пропускают до приёмного покоя. Даже сотрудники больницы сегодня не имеют возможности в полном объёме заезжать на территорию и ставить транспорт», — пояснил главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин.
Хотя бы частично проблему отсутствия стоянок можно было бы решить. На Партизана Железняка достаточно места для организации парковочных карманов, пусть и в ущерб газону. Ведь удобство пациентов важнее зелени.
Кстати, по проекту развития в краевой больнице должна появиться многоярусная парковка на 250 мест. Только когда она появится — загадка, пока никто не готов назвать точную дату даже начала строительства.
Владимир ЖАРИНОВ