В первый день проката «Матильда» собрала около 39 млн рублей
Фильм Алексея Учителя «Матильда» по итогам первого дня проката собрал около 39 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com по России и странам СНГ.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» по итогам первого дня проката собрал около 39 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com по России и странам СНГ.
«“Матильда”, по предварительным данным, на втором месте с результатом 38 — 39 млн рублей. На первом месте — “Последний богатырь” с результатом 41 — 42 млн». На третьем — «Пила 8″», — рассказал собеседник ТАСС.
Для сравнения, фильм «Время первых» в первый день проката собрал более 12 млн рублей, «Салют-7» — свыше 27 млн рублей, «Притяжение» — более 43 млн рублей, «Гоголь. Начало» — свыше 47 млн рублей.
Бюджет «Матильды» — около $15 млн.
Ранее секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям’рассказал об отношении общественников к нашумевшему фильму Учителя «Матильда».
Режиссер Алексей Учитель заявил, что собирается начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое весной 2018 года.