В первый день проката «Матильда» собрала около 39 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«“Матильда”, по предварительным данным, на втором месте с результатом 38 — 39 млн рублей. На первом месте — “Последний богатырь” с результатом 41 — 42 млн». На третьем — «Пила 8″», — рассказал собеседник ТАСС.

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Для сравнения, фильм «Время первых» в первый день проката собрал более 12 млн рублей, «Салют-7» — свыше 27 млн рублей, «Притяжение» — более 43 млн рублей, «Гоголь. Начало» — свыше 47 млн рублей.

Бюджет «Матильды» — около $15 млн.

Ранее секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям’рассказал об отношении общественников к нашумевшему фильму Учителя «Матильда».