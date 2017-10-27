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09:17 (мск), источник: Известия

В первый день проката «Матильда» собрала около 39 млн рублей

Фильм Алексея Учителя «Матильда» по итогам первого дня проката собрал около 39 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com по России и странам СНГ.

Источник: РИА "Новости"

«“Матильда”, по предварительным данным, на втором месте с результатом 38 — 39 млн рублей. На первом месте — “Последний богатырь” с результатом 41 — 42 млн». На третьем — «Пила 8″», — рассказал собеседник ТАСС.

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Для сравнения, фильм «Время первых» в первый день проката собрал более 12 млн рублей, «Салют-7» — свыше 27 млн рублей, «Притяжение» — более 43 млн рублей, «Гоголь. Начало» — свыше 47 млн рублей.

Бюджет «Матильды» — около $15 млн.

Ранее секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям’рассказал об отношении общественников к нашумевшему фильму Учителя «Матильда».

Режиссер Алексей Учитель заявил, что собирается начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое весной 2018 года.

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