Золото на турнире по дзюдо в Абу-Даби выграла братчанка Ирина Долгова
Братчанка Ирина Долгова завоевала золотую медаль на турнире «Большой шлем» по дзюдо в ОАЭ.
Братчанка Ирина Долгова завоевала золотую медаль на турнире «Большой шлем» по дзюдо в ОАЭ.
Золотую медаль в соревнованиях по дзюдо на турнире «Большой шлем», который с 26 по 28 октября 2017 года проходит в
На турнире Ирина Долгова выиграла четыре схватки. В финале братчанка победила сербку Милицу Николич. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года Паула Парето (Аргентина) и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Отгонцэцэг Галбадрах (Казахстан).
«Ирина Долгова боролась уверенно с хорошим настроем на победу, обойдя своих главных соперниц на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», — сказал директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров.
Напомним, Ирина Долгова занимается дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске.