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05:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Золото на турнире по дзюдо в Абу-Даби выграла братчанка Ирина Долгова

Братчанка Ирина Долгова завоевала золотую медаль на турнире «Большой шлем» по дзюдо в ОАЭ.

Золотую медаль в соревнованиях по дзюдо на турнире «Большой шлем», который с 26 по 28 октября 2017 года проходит в Абу-Даби (ОАЭ), завоевала братчанка, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ирина Долгова. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, спортсменка выступала в весовой категории до 48 кг.

На турнире Ирина Долгова выиграла четыре схватки. В финале братчанка победила сербку Милицу Николич. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года Паула Парето (Аргентина) и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Отгонцэцэг Галбадрах (Казахстан).

«Ирина Долгова боролась уверенно с хорошим настроем на победу, обойдя своих главных соперниц на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», — сказал директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров.

Напомним, Ирина Долгова занимается дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске.

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