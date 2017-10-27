Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким

Источник: VLADNEWS

В четверг, 26 октября, в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького прошла творческая встреча художественного руководителя театра, Народного артиста РФ Ефима Звеняцкого «Таланты и их поклонники», посвященная 70-летию Народного артиста РФ. Актеры театра поздравили своего художественного руководителя театральным капустником на музыку рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Cпектакль был поставлен московским режиссером Вадимом Данцигером в тайне от юбиляра. В постановку вошли моменты из творческого пути Ефима Звеняцкого. Зрители и почетные гости театра отметили, что режиссеру удалось создать дивную и, в то же время, остроумную постановку, которая никого не смогла оставить равнодушным.

На мероприятии присутствовали и почетные гости, среди которых оказались Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, а также экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин и актриса Лариса Белоброва, которые, по окончании спектакля, смогли лично поздравить с юбилеем Ефима Звеняцкого.

Стоит отметить, что Сергей Дарькин, выйдя на сцену, преклонил колено перед Ефимом Звеняцким и вручил ему корзину цветов.

Напомним, свой 85-летний юбилей в этом году отмечает и театр им. М. Горького. По случаю данного события, на протяжении всей текущей недели в театре пройдут научно-практические конференции, выставки, а также творческие вечера.