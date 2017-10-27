Ученые выяснили, как женщины заставляют мужчин избегать контрацепции

Результаты опубликованы в издании The Journal of Sex Research.

В опросе приняли участие 235 женщин, которые рассказали о своих методах влияния на мужчин, которые они используют с 14 лет.

Согласно результатам, чаще всего (37% опрошенных) женщины убеждают партнера в отсутствии для него рисков отказа от контрацепции. Треть девушек делают упор на «приемы соблазнения». Исследователи отмечают, что эти действия, а также частое и обильное употребление алкоголя перед половым актом снижает обеспокоенность мужчин проблемой заболеваний, передающихся половым путем, что ведет к более частому отказу от презервативов и, следовательно, к росту распространения половых инфекций.

Авторы исследования настаивают на необходимости специальных просветительских программ для женщин, которые бы объясняли риски для здоровья при отказе от презервативов.