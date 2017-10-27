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05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первые жертвы гололеда: жители Иркутска начали обращаться в травмпункты

Количество обращений за медпомощью выросло за последний день.

Источник: IrkutskMedia.ru

Гололед наблюдается на дорогах и тротуарах Иркутска после выпавшего накануне снега. В связи с этим участились обращения за медпомощью людей, получивших различные травмы из-за падения на скользких улицах города сегодня, 27 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как корр. агенства уточнили в пресс-службе Минздрава Иркутской области, точная информация о людях, которые обратились в травмпункты из-за падений на скользких улицах, станет известна позже.

Напомним, по сообщению Иркутского гидрометцентра, сегодня, 27 октября, в течение суток местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 12−17 метров в секунду, слабые метели. Жителей области спасатели просят соблюдать меры безопасности, избегать переохлаждения. На дорогах прогнозируется гололедица и снежный накат.

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