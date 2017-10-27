Первые жертвы гололеда: жители Иркутска начали обращаться в травмпункты
Количество обращений за медпомощью выросло за последний день.
Количество обращений за медпомощью выросло за последний день.
Гололед наблюдается на дорогах и тротуарах Иркутска после выпавшего накануне снега. В связи с этим участились обращения за медпомощью людей, получивших различные травмы
Как корр. агенства уточнили в
Напомним, по сообщению Иркутского гидрометцентра, сегодня, 27 октября, в течение суток местами по области ожидается усиление