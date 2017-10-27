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05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уже завтра, 28 октября, горожане выйдут на субботник в Нагорном парке Владивостока

Посаженную весной МедиаАллею необходимо подготовить к зиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.

Журналисты приморских СМИ и сотрудники пресс-служб выйдут 28 октября на субботник в Нагорном парке Владивостока. Приморское краевое отделение Союза журналистов России решило поддержать инициативу Дмитрия Алексеева, президента группы компаний DNS, превратить зеленый островок и видовую площадку в районе Шилкинской в благоустроенное место отдыха горожан. Уже в ближайшие выходные члены СЖР и просто неравнодушные граждане наведут в парке порядок и подготовят высаженную в апреле этого года МедиаАллею к зиме.

Весной этого года в ходе традиционного Медиасубботника, в котором приняло участие более 200 человек, представители медиасообщества Приморского края собрали в Нагорном парке около 200 мешков мусора, посадили 40 саженцев пихты, установили скворечники, чем привлекли к красивейшему, но заброшенному месту отдыха внимание горожан.

Сегодня идея сделать Нагорный парк точкой притяжения для жителей и гостей приморской столицы овладела широкими общественными массами, а проект возрождения парка обещает стать народным. В инициативную группу уже вошли активные граждане Владивостока, среди которых представители бизнеса, СМИ, общественных организаций. На первой организационной встрече, которая прошла в минувшую субботу, было принято решение раз в месяц проводить в парке различные активности. Параллельно идет работа по юридическому и дизайнерскому направлению.

Всех желающих присоединиться к акции ждем 28 октября в 11.00 в Нагорном парке.

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