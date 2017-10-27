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16:15 (мск), источник: ЕАН

Погода в Екатеринбурге в выходные будет теплой и снежной

Синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду в Екатеринбурге в эти выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 81% 763 мм рт. ст. 2 м/с

В субботу, 28 октября, погода будет пасмурной, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -1 градус, ветер западный, порывами до 6 м/с.

Сильное похолодание синоптики прогнозируют на воскресенье, 29 октября. Утром столбики термометров опустятся до -10 градусов. К вечеру потеплеет до +1, пройдет мокрый снег с дождем.

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