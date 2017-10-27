Погода в Екатеринбурге в выходные будет теплой и снежной
Синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду в Екатеринбурге в эти выходные.
Синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду в Екатеринбурге в эти выходные.
В субботу, 28 октября, погода будет пасмурной, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -1 градус, ветер западный, порывами до 6 м/с.
Сильное похолодание синоптики прогнозируют на воскресенье, 29 октября. Утром столбики термометров опустятся до -10 градусов. К вечеру потеплеет до +1, пройдет мокрый снег с дождем.