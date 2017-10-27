Меньше всего в Красноярском крае получают официанты и администраторы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Средний заработок у жителей Красноярского края уменьшился на 200 рублей по сравнением с предыдущим месяцем. Так, уровень заработной платы в январе-августе составил 39, 6 тысяч рублей. Такие данные предоставили аналитики Новосибирскстата.

Наивысший уровень зарплат в Красноярском крае зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (89,5 тысяч рублей), а также финансовой и страховой деятельности (53,9 тысяч рублей).

Самый низкий уровень заплат в крае зафиксирован в гостиничном бизнесе и общепите (официанты, повара, администраторы) — 21,6 тысяч рублей. Около 23 тысяч рублей каждый месяц получают сотрудники, работающие в сфере сельского хозяйства.