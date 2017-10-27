Колье стоимостью 12 миллионов тенге показали в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Самое дорогое украшение, выставленное на продажу в салоне «Казахювелир», продемонстрировали в Астане. Им оказалось колье, полностью инкрустированное бриллиантами.

«Это эксклюзивная работа, которая стоит чуть более 12 миллионов тенге. Здесь 995 бриллиантов, из них 14 бриллиантов общей каратностью 0,7 карата, 18 бриллиантов — 2,6 карата. Это все бриллианты класса А», — рассказала администратор ювелирного салона Гульден Кабиева.

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Она отметила, что данное колье уже приобрел покупатель. Однако, сославшись на конфиденциальность информации, не стала раскрывать имя и гражданство обладателя украшения.

Один из посетителей пошутил, что в руке у сотрудника салона двухкомнатная квартира в Астане.

«Как вы успели заметить, чтобы на изделия не попал кожный жир, мы надеваем перчатки, тогда наше украшение играет естественными красками, своим блеском», — добавила Гульден Кабиева.

По словам директора ювелирного завода АО «Казахювелир» Алмаза Жумашева, на рынке изделий в Казахстане преобладают контрафактные товары.

«Мы наблюдаем, что на рынке 90% товара завозится по “серым” схемам. Соответственно, некоторые не платят налоги, а товар не проходит апробирование. Это накладывает особый отпечаток на ценообразование. В Казахстане спрос на “ювелирку” был и есть всегда, так как наш менталитет соответствует этому. Мы, в свою очередь, держим ноту прозрачную. Все изделия, которые находятся у нас, проходят госконтроль, так скажем, — апробирование, клеймение. Из этого формируется цена», — прокомментировал директор завода.

Также журналистам в ходе пресс-ланча продемонстрировали кольцо из кожи ската стоимостью около двух миллионов тенге.