Продолжительность жизни астанчан увеличилась до 75,4 лет
Такие данные привел на заседании коллегиального совета по итогам 9 месяцев руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.
Такие данные привел на заседании коллегиального совета по итогам 9 месяцев руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.
Достичь этого удалось благодаря повышению показателей рождаемости и снижению общей смертности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Продолжительности жизни населения в Астане увеличилась до 75,4 лет, что выше среднего показателя по стране на 3,5 года. Такие данные привел на заседании коллегиального совета по итогам 9 месяцев руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.
«Достичь этого показателя удалось благодаря повышению показателей рождаемости и снижению общей смертности. На снижение показателей общей смертности повлияла комплексная работа, проводимая по предупреждению материнской и младенческой смертности, смертности от социально значимых заболеваний», — отметил К. Надыров.
Он также рассказал, что на сегодняшний день Управлением здравоохранения в медицину внедряются умные технологии. В рамках реализации программы «Смарт-Астана», в рамках ГЧП планируется до конца 2018 года реализовать проект «Смарт-медицина». Реализация данного проекта позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг и обеспечить ресурсосбережение. Концепция направлена на закрепление и развитие достигнутых успехов, а также решение имеющихся проблем в вопросах охраны здоровья населения.