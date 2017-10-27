Продолжительность жизни астанчан увеличилась до 75,4 лет

Источник: Zakon.kz

Достичь этого удалось благодаря повышению показателей рождаемости и снижению общей смертности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Продолжительности жизни населения в Астане увеличилась до 75,4 лет, что выше среднего показателя по стране на 3,5 года. Такие данные привел на заседании коллегиального совета по итогам 9 месяцев руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

«Достичь этого показателя удалось благодаря повышению показателей рождаемости и снижению общей смертности. На снижение показателей общей смертности повлияла комплексная работа, проводимая по предупреждению материнской и младенческой смертности, смертности от социально значимых заболеваний», — отметил К. Надыров.