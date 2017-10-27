Как будут выглядеть названия городов Казахстана на латинице

Источник: Nur.kz

Сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил проект казахского алфавита на латинице. Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.

Согласно опубликованному проекту алфавита, название столицы Казахстана Астана будет писаться как Astana, а крупнейшего города страны Алматы — Almaty.

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Названия областных центров будут выглядеть так:

Кокшетау (каз. — Көкшетaу) — Ko’ks'etay',

Талдыкорган (каз. — Талдықорған) — Taldyqorg’an,

Шымкент — S’ymkent,

Петропавловск (каз. — Петропавл) — Petropavl,

Костанай (каз. — Қостанай) — Qostanai',

Павлодар — Pavlodar,

Усть-Каменогорск (каз. — Өскемен) — O’skemen,

Актобе (каз. — Ақтөбе) — Aqto’be,

Уральск (каз. — Орал) — Oral,

Атырау — Atyray',

Караганда (каз. — Қарағанды) — Qarag’andy,

Кызылорда (каз. — Қызылорда) — Qyzylorda,

Актау (каз. — Ақтау) — Aqtay',

Тараз — Taraz.

Названия других известных городов Казахстана: Туркестан (каз. — Түркістан) — Tu’rkistan, Балхаш (каз. — Балқаш) — Balqas', Байконур (каз. — Байқоңыр) — Bai’qon'yr, Жезказган (каз. — Жезқазған) — Jezqazg’an, Семей — Semei'.

Конечно, это не утвержденные официальные названия городов на латинице, но, согласно опубликованному проекту алфавита, выглядеть они будут именно так.

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