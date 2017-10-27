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07:31 (мск), источник: Nur.kz

Как будут выглядеть названия городов Казахстана на латинице

Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.

Источник: Nur.kz

Сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил проект казахского алфавита на латинице. Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.

Согласно опубликованному проекту алфавита, название столицы Казахстана Астана будет писаться как Astana, а крупнейшего города страны Алматы — Almaty.

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Названия областных центров будут выглядеть так:

Кокшетау (каз. — Көкшетaу) — Ko’ks'etay',

Талдыкорган (каз. — Талдықорған) — Taldyqorg’an,

Шымкент — S’ymkent,

Петропавловск (каз. — Петропавл) — Petropavl,

Костанай (каз. — Қостанай) — Qostanai',

Павлодар — Pavlodar,

Усть-Каменогорск (каз. — Өскемен) — O’skemen,

Актобе (каз. — Ақтөбе) — Aqto’be,

Уральск (каз. — Орал) — Oral,

Атырау — Atyray',

Караганда (каз. — Қарағанды) — Qarag’andy,

Кызылорда (каз. — Қызылорда) — Qyzylorda,

Актау (каз. — Ақтау) — Aqtay',

Тараз — Taraz.

Названия других известных городов Казахстана: Туркестан (каз. — Түркістан) — Tu’rkistan, Балхаш (каз. — Балқаш) — Balqas', Байконур (каз. — Байқоңыр) — Bai’qon'yr, Жезказган (каз. — Жезқазған) — Jezqazg’an, Семей — Semei'.

Конечно, это не утвержденные официальные названия городов на латинице, но, согласно опубликованному проекту алфавита, выглядеть они будут именно так.

Также вы можете пройти наш тест на написание казахских слов на латинице.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

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