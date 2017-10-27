Как будут выглядеть названия городов Казахстана на латинице
Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.
Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.
Сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил проект казахского алфавита на латинице. Редакция NUR.KZ решила предположить, как будут выглядеть названия городов страны в новой графике.
Согласно опубликованному проекту алфавита, название столицы Казахстана Астана будет писаться как Astana, а крупнейшего города страны Алматы — Almaty.
Названия областных центров будут выглядеть так:
Кокшетау (каз. — Көкшетaу) — Ko’ks'etay',
Талдыкорган (каз. — Талдықорған) — Taldyqorg’an,
Шымкент — S’ymkent,
Петропавловск (каз. — Петропавл) — Petropavl,
Костанай (каз. — Қостанай) — Qostanai',
Павлодар — Pavlodar,
Актобе (каз. — Ақтөбе) — Aqto’be,
Уральск (каз. — Орал) — Oral,
Атырау — Atyray',
Караганда (каз. — Қарағанды) — Qarag’andy,
Кызылорда (каз. — Қызылорда) — Qyzylorda,
Актау (каз. — Ақтау) — Aqtay',
Тараз — Taraz.
Названия других известных городов Казахстана: Туркестан (каз. — Түркістан) — Tu’rkistan, Балхаш (каз. — Балқаш) — Balqas', Байконур (каз. — Байқоңыр) — Bai’qon'yr, Жезказган (каз. — Жезқазған) — Jezqazg’an, Семей — Semei'.
Конечно, это не утвержденные официальные названия городов на латинице, но, согласно опубликованному проекту алфавита, выглядеть они будут именно так.
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Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».