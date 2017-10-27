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07:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Александр Григорян покинул «Арарат» в поисках лучшей жизни

Дважды экс-наставник «СКА-Хабаровск» хочет двигаться дальше.

Экс-тренер хабаровского СКА Александр Григорян принял решение покинуть московский «Арарат», который он возглавлял чуть больше двух месяцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Я принял решение покинуть пост главного тренера «Арарата», — заявил Александр Григорян в интервью пресс-службе клуба. — Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где «Арарат» уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей. Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше.

Напомним, ещё год назад Григорян руководил хабаровским СКА (это был уже второй его заход в Хабаровск). В январе 2017-го его пригласили в «Анжи», где тренер проработал до середины августа текущего года, после чего перебрался в «Арарат».

В нынешнем сезоне команды под руководством Александра Витальевича успели уже дважды проиграть хабаровчанам. В августе армейцы в выиграли у «Анжи» — 2:0, а в сентября в кубковом матче одолели «Арарат» — 2:1. Во время матча с «Араратом» Александр Витальевич прославился тем, что показал неприличный жест фанатам СКА.

Интересно, где окажется самый разговорчивый тренер в российском футболе и что кому покажет теперь?

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