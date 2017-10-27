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07:47 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский суд запретил движение «Артподготовка» на территории всей страны

По иску краевого прокурора его признали экстремистским.

Источник: AP 2017

Красноярский краевой суд признал экстремистским движение «Артподготовка», которое создал саратовский политик. Решение было принято накануне, 26 октября.

С иском о признании этого межрегионального общественного движения экстремистской организацией в суд обратился исполняющий обязанности прокурора Красноярского края. Он потребовал запретить деятельность движения на территории всей страны.

Красноярский краевой суд рассмотрел административное дело и признал движение «Артподготовка» экстремистской организацией. Суд вынес решение запретить его деятельность на территории РФ.

«Решение суда в части прекращения деятельности межрегионального общественного движения “Артподготовка” подлежит немедленному исполнению», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

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