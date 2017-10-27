Красноярский суд запретил движение «Артподготовка» на территории всей страны
По иску краевого прокурора его признали экстремистским.
По иску краевого прокурора его признали экстремистским.
Красноярский краевой суд признал экстремистским движение «Артподготовка», которое создал саратовский политик. Решение было принято накануне, 26 октября.
С иском о признании этого межрегионального общественного движения экстремистской организацией в суд обратился исполняющий обязанности прокурора Красноярского края. Он потребовал запретить деятельность движения на территории всей страны.
Красноярский краевой суд рассмотрел административное дело и признал движение «Артподготовка» экстремистской организацией. Суд вынес решение запретить его деятельность на территории РФ.
«Решение суда в части прекращения деятельности межрегионального общественного движения “Артподготовка” подлежит немедленному исполнению», — рассказала
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.