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07:48 (мск), источник: Newslab.ru

Почётным жителям Эвенкии и Таймыра повысят социальные выплаты

Такое денежное вознаграждение сегодня получают 63 человека.

Источник: Reuters

Жителям Эвенкийского автономного округа и Таймыра, которые удостоены звания почётного жителя повысят ежемесячные денежные выплаты. Соответствующий законопроект накануне обсудили в Законодательном Собрании Красноярского края.

В 2008 году почётным гражданам Таймыра установили ежемесячную социальную выплату в размере 1 500 рублей, при этом её индексация не предусматривалась. Тогда же для почётных жителей Эвенкийского автономного округа установили ежеквартальное денежное вознаграждение в размере 4 500 рублей с индексацией выплаты.

Законопроект, который рассмотрели депутаты 26 октября, предусматривает унификацию норм двух ранее принятых законов края, а также увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения лицам, получившим почетные звания, до 5 000 рублей.

В настоящее время число получателей таких денежных выплат составляет 63 человека. Принятие законопроекта приведет к увеличению ежегодных расходов краевого бюджета на эти цели с 1,2 млн до 3,8 млн рублей.

Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов Законодательного Собрания края рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

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